Джалал-Абад, Киргизия, , 16:47 — REGNUM Во время празднования прошедшего Дня защитника отечества и грядущего Международного женского дня в одном из кафе в Аксыйском районе Джалал-Абадской области Киргизии отравились 17 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики сегодня, 4 марта.

Из них трое умерли в больнице, а еще трое — дома.

Еще 11 человек госпитализированы и получают соответствующее лечение. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

По предварительной версии посетители кафе отравились некачественным алкоголем.