Ярославль, , 16:46 — REGNUM В Ярославской области на пост главы Ростовского района претендуют три человека. 3 марта завершился приём документов от кандидатов на эту должность. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В конкурсе приняли участие Шатский Андрей Валентинович, заместитель главы администрации Ростовского района, Субботин Сергей Вадимович, директор транспортно-хозяйственной службы администрации Ростовского муниципального района и Смирнов Вадим Валерьевич, заместитель начальника управления по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Ростовского муниципального района. 4 марта конкурсная комиссия признала их прошедшими конкурсный отбор.

Таким образом, никаких неожиданностей не будет. Фаворитом среди кандидатов является Андрей Шатский. По данных источников ИА REGNUM, его кандидатура согласована губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым.

Напомним, что ранее экс-глава Ростовской области Сергей Шокин написал заявление об отставке.

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