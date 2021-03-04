Бразилиа, , 16:57 — REGNUM Коренное население Амазонии подало в суд на сеть французских супермаркетов Casino, которые из-за скотоводческого бизнеса спровоцировали вырубку лесов на территории. Об этом 4 марта сообщает Reuters.

Одиннадцать групп коренного населения Амазонии, поддерживаемые во Франции и США, требуют €3,1 млн за причиненный ущерб.

Отмечается, что вырубка лесов в Южной Америке, преимущественно в Бразилии, главным образом была спровоцирована расширением скотоводческого бизнеса.

Компанию судят согласно французскому закону, который был принят в 2017 году. Согласно закону, компании обязаны быть бдительны при выборе цепей поставок и не допускать, чтобы их бизнес нарушал права человека или причинял вред экологии.

Представители Casino уверили репортеров Reuters, что они кране внимательно изучили свои цепи поставок.

В официальном отчете, коренное население Бразилии и Колумбии обвило Casino в «ущербе, причиненном их территориям и в негативном воздействие на их среду обитания».