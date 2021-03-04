Токио, , 16:41 — REGNUM Морские силы самообороны Японии получат новый фрегат серии 30FFM «Могами», о спуске которого на воду 4 марта сообщает Naval News.

Передача фрегата в состав военного флот намечена на 2022 год.

Фрегат «Могами» — головной корабль серии 30FFM — спущен на воду в Нагасаки на верфи компании Mitsubishi Heavy Industries.

В ноябре 2020 года верфь Mitsui E&S спустила на воду второй корабль этой серии — «Кумано», хотя именно «Могами» был заложен головным.

Корабли проекта 30FFM — многоцелевые фрегаты, спроектированные с применением технологий низкой радиолокационной заметности. Фрегаты водоизмещением порядка 5500 тонн способны развивать скорость до 30 узлов. Экипаж корабля не превышает 90 человек, что говорит о высоком уровне автоматизации.

Всего Морские силы самообороны Японии планируют получить 22 фрегата проекта 30FFM.

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