Ярославль, 4 марта 2021, 16:34 — REGNUM Добрынинский путепровод в Ярославле планируют достроить уже в 2021 году. Информация об этом появилась 4 марта на официальном портале мэрии Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM из бюджета Ярославля было выделено 219 миллионов рублей на завершение реконструкции Добрынинского путепровода. Это решение 3 марта принял муниципалитет города. Мэр Ярославля Владимир Волков пообещал, что затраты будут компенсированы из областного бюджета.
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