Ярославль, 4 марта, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Добрынинский путепровод в Ярославле планируют достроить уже в 2021 году. Информация об этом появилась 4 марта на официальном портале мэрии Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Добрынинский путепровод

«Сейчас мы ожидаем правовую оценку и заключение от МВД, а также готовимся к проведению конкурсных процедур по определению подрядной организации. Планируем завершить все мероприятия и полностью ввести объект в эксплуатацию в текущем году», — отметил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM из бюджета Ярославля было выделено 219 миллионов рублей на завершение реконструкции Добрынинского путепровода. Это решение 3 марта принял муниципалитет города. Мэр Ярославля Владимир Волков пообещал, что затраты будут компенсированы из областного бюджета.