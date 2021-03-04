Белгород, , 16:37 — REGNUM Не менее 16,5 млн роз ежегодно выращивают на срезку в тепличном комбинате Белгорода. Самыми популярными в последние годы стали цветы сиреневой окраски, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Россельхознадзора по Белгородской области.

В единственном в регионе тепличном комбинате высажены 420 кустов роз разных сортов импортной селекции. Ежегодно из них на срезку поступает не менее 16,5 млн бутонов. Популярны у белгородцев букеты из кустовых роз, больше всего сейчас покупают цветы сиреневой окраски. Цветы относятся к продукции высокого фитосанитарного риска, на предприятии установлены специальные ловушки, контролирующие возможное появление вредителей, а за цветами, поступающими извне, пристально следят Инспекторы регионального управления Россельхознадзора. Ежегодно в область ввозится порядка 1,6 млн растений.

За первые два месяца 2020 года Россельхознадзор проконтролировал более 300 тысяч импортных срезанных цветов. В 2021 году объём поставок уже превысил 400 тысяч растений.