Минск, , 16:32 — REGNUM Учреждения высшего образования Белоруссии должны готовить грамотных специалистов и заниматься воспитанием молодёжи. Об этом 3 марта во время посещения Белорусско-Российского университета в Могилёве заявил зампред правительства республики Игорь Петришенко.

Пресс-служба Совмина Белоруссии сообщила о состоявшейся в актовом зале учебного корпуса встрече вице-премьера с профессорско-преподавательским составом и студенческим активом университета. Петришенко рассказал о состоявшемся почти месяц назад «Всебелорусском народном собрании» сторонников Александра Лукашенко. При этом чиновник сфокусировал внимание на молодёжной политике, образовании и соцобеспечении.

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Во время визита обсуждалось совершенствование приёма абитуриентов и качество подготовки специалистов. Петришенко проинформировал собранных к его визиту: «С 1 января текущего года мы осуществили первый набор в Детский технопарк в Минске. И мы планируем, что подготовка наших ребят по техническим специальностям позволит на соответствующие специальности в технические вузы страны поступать без конкурсного отбора. Поднимались вопросы обучения в магистратуре, пополнение профессорско-преподавательского состава молодыми учеными. Они должны и сами готовиться, и учить следующие поколения студентов. Кроме этого, вуз должен отслеживать своих выпускников, как они реализовались в жизни, на первом рабочем месте. Может, их недоучили, недовоспитали — если есть такая прореха, над ней надо поработать. Это зона ответственности и вуза, и коллектива, в который выпускник пришел работать. Вот эти все моменты позволят активно вовлекать молодежь в созидательный процесс собственной подготовки и стимулировать ее вносить вклад в развитие страны».Ранее на эту тему: Идеологическое фиаско режима Лукашенко