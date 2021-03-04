Берлин, , 16:28 — REGNUM Женская сборная России заняла II место и взяла серебро по итогам эстафеты в рамках чемпионата мира (ЧМ) по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия). Об этом 4 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За российскую команду выступили Юлия Ступак, Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Татьяна Сорина.

Золото в гонке завоевали лыжницы из Норвегии: Хейди Венг, Тириль Уднес Венг, Хелене Марие Фоссесхолм, Терезе Йохауг.

Бронза досталась сборной Финляндии: Юханна Матинтало, Ясми Йоэнсуу, Криста Пярмякоски, Риитта-Лииса Ропонен.

Для российских лыжников данная медаль стала третьей на ЧМ в Оберстдорфе. Лидерство в зачете — у Норвегии.