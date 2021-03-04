Минск, , 16:26 — REGNUM День белорусской милиции омрачён очередной скандальной публикацией аудиозаписи: теперь уже бывший министр внутренних дел Юрий Караев в своей прощальной речи к сотрудникам МВД Белоруссии, как утверждает оппозиционная инициатива BYPOL, крайне уничижительно охарактеризовал народ постсоветской республики. Публикация приурочена к государственному празднику, с которым милиционеров поздравил Александр Лукашенко.

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С октября 2020 года Юрий Караев в отставке, сейчас он занимает должность помощника президента — инспектора по Гродненской области. Будучи главой МВД, он сыграл важную роль в подавлении массовых протестов против фальсификации президентских выборов 2020 года.

BYPOL сопровождает публикацию аудиозаписи комментарием, согласно которому речь Караева произнесена перед коллективом главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Во время подавления протестных выступлений это управление возглавлял Николай Карпенков — ныне замминистра внутренних дел, отмеченный за усердие генеральскими погонами. В январе BYPOL опубликовала не менее скандальную аудиозапись (подлинность которой подтверждена) выступления Карпенкова перед тем же ГУБОПиК.

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Караев в своей речи (подлинность его голоса подтверждают сотрудники МВД Белоруссии) даёт подчинённым такие указания по борьбе с политической оппозицией: «Преследуйте тех, кто угрожает нам с вами — чиновникам там, ну и особенно если вам. Всё бросайте, находите эту тварь и убирайте. Вот мое такое вам наставление».

Однако ещё более скандально выглядит характеристика белорусского народа из уст спикера, присягавшего ему на верность. Он сравнил подавление прошлогодних мирных протестов в Белоруссии с войной в Чечне.

Согласно аудиозаписи, сограждане Караева с оппозиционными взглядами — это «противник», подлежащий уничтожению враг, которого МВД уже преследует вместе с КГБ, погранвойсками и армией. Белорусский оппозиционер, по его словам, это «туповатый и недалёкий в большинстве своём».

«Вот правильно говорят: «жирные обыватели». Они никогда ни за кого. Они за то, чтобы им жилось лучше и даже спокойнее. Дальше пяти метров вокруг себя они не видят. Они, сука, не читают! У них вот тут потребности ограничены — их личное благосостояние, — констатировал белорусский «правоохранитель». — Потом они начинают размышлять от скуки, какой могла бы быть страна. Они очень легко поддаются влиянию извне, когда готовые выводы им преподносятся — журналистами и политологами, телеграм-каналами. Сами они ни анализировать, ни думать не всегда умеют. Не государевы они люди!»

«А мы с вами — государевы, которые на обеспечение этого населения, его величества обывателя, работаем. Они не благодарны нам. Благодарны они будут, когда нас лишатся, и когда они похудеют до костей и вспомнят, какая была страна. А может и проанализируют, кто её выбирал, — продолжил выступающий. — Так и хочется дать им попробовать этого! Ну, суки — ешьте! Но потом же назад ничего не вернешь! Не имеем права мы им дать попробовать сравнение — как могло бы быть».

В конце выступления он, дав наставление и поблагодарив за внимание, снова взял слово и сообщил о встрече с Александром Лукашенко. Во время мероприятия у Караева родился новый мем: «синей жопой спасли страну!».

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Нынешний министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков не комментирует публикацию скандальной аудиозаписи. Не комментирует её и генпрокурор Белоруссии Андрей Швед. После предыдущих публикаций скандальных аудиозаписей (в том числе с участием председателя КГБ Вадима Зайцева) не появлялось официальных сообщений о проверке их подлинности в госкомитете судебных экспертиз.

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