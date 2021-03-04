Бишкек, , 16:24 — REGNUM За последний год уровень свободы в Киргизии резко снизился, рейтинг страны упал сразу на 11 пунктов — с 39 баллов в 2019 году до 28 баллов в 2020 году, при максимально возможных 100 баллах. Об этом говорится в докладе «Свобода в мире — 2021» правозащитной организации Freedom House.

Авторы документа отмечают, что статус Киргизии снизился с «частично свободного» до «несвободного».

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Американские правозащитники объясняют это тем, что «последствия глубоко несовершенных парламентских выборов характеризовались серьезным политическим насилием и запугиванием, которые завершились захватом власти лидером националистов и осужденным преступником, освобожденным из тюрьмы его сторонниками».

Также на ухудшение рейтинга повлияла объявленная новыми киргизскими властями «экономическая амнистия», которая позволяет коррумпированным чиновникам уходить от уголовной ответственности, вернув государству некоторую сумму денег.

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