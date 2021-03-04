Ярославль, , 16:24 — REGNUM Количество осадков, выпавших этой зимой в Ярославле, немного превышает среднемноголетние значения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Более подробные данные в Ярославском ЦГМС бесплатно предоставить отказались. В управлении МЧС России по Ярославской области также не стали давать информацию о количестве выпавших осадков.

Между тем данные об этом есть в справках Росгидромета, который проводит мониторинг снежного покрова в бассейнах водохранилищ для расчёта силы предстоящего паводка. Согласно такому документу, имеющемуся в редакции ИА REGNUM, в бассейне Горьковского водохранилища на 28 февраля запас воды в снежном покрове составляет 120% от нормы. То есть немного выше обычного.

Эти данные соответствуют информации Ярославского ЦГСМ. 3 марта на заседании муниципалитета Ярославля директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров, заявил, что власти не справились с уборкой в период «аномального снегопада». Напомним, его последствия в Ярославле не могут устранить уже около трёх недель. Тема состояния городских дорог остаётся самой острой в социальных сетях, региональных и городских СМИ.

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