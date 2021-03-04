Москва, , 16:21 — REGNUM Заявление германского министра иностранных дел Хайко Мааса о том, что в «аннексированном» Крыму не соблюдаются права человека, ведёт к расколу Комитета Совета Европы, который возглавляет Германия, сообщила 4 марта журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российский дипломат выразила мнение Москвы, которая считает, что заявление германского министра «свидетельство неготовности Германии выполнять функции честного брокера на посту председателя в упомянутой структуре».

Захарова «Такая линия ведёт к расколу в организации, негативно отразится на общей атмосфере в Совете Европы, затруднит подготовку к министерской сессии Комитета министров в Берлине в мае текущего года».

Напомним, Маас, выступая по случаю семилетия воссоединения Крыма с Россией, 26 февраля заявил, что «ситуация с правами человека на Крымском полуострове значительно ухудшилась после незаконной аннексии РФ».

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