Москва, , 16:18 — REGNUM Объём международных резервов по состоянию на 26 февраля составил $589,6 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

На 19 февраля международные резервы страны составляли $585,7 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $3,9 млрд, или на 0,7%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл в результате положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото.

Напомним, согласно данным ЦБ, на начало февраля в общей структуре резервов иностранная валюта составляла $441,37 млрд, специальные права заимствования — $7 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,53 млрд, монетарное золото — $136,78 млрд.