Чебоксары, , 16:14 — REGNUM В Чебоксарах в соцсетях и на местном форуме активно обсуждают снежный коллапс с метелью и грозой, который промчался по городу. И поздравляют «с первой грозой», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Снегопредставление в Чебоксарах ИА REGNUM

На форуме «На связи» развернулось обсуждение после метели и снежного тумана, который накрыл город. Непогода была примечательна тем, что сопровождалась грозами и молниями.

«Ну что, с первой грозой нас! Сперва сверкнула молния, потом и гром грянул», — пишет пользователь phelenn.

Другой очевидец сообщает, что находился дома на улице Афанасьева и «видел вспышку (саму молнию не видел), а через пару секунд — раскат грома». Его поддержали другие пользователи, отметив, что слышали, как «громыхнуло при сильном порыве ветра», а кто-то признал, что «снегопад клевый конечно, стеной валил, красиво».

«Впервые в жизни увидела молнию и снег одновременно. Никогда не думала, что это возможно», — делится эмоциями Лариска.

«Тут уже почти сформировалась секта группа свидетелей молнии», — иронизирует Filin S.

«Люблю грозу в начале марта», — перефразировав классика, отреагировал Татармаклай.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта Чебоксары накрыла сильная метель, которая сопровождалась грозовыми раскатами и молниями. Резко ухудшилась видимость. Автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов связывает такое погодное сочетание с активными весенними процессами, о чём говорят «кучево-дождевые облака».

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