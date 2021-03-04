Амьен, Франция, , 16:14 — REGNUM Пациентам больницы департамента Сомма предложили использовать браслеты-трекеры, которые позволят следить за их перемещением. Об этом 4 марта сообщает Le Parisien.

В больнице Amiens-Picardie пациентам разрешено вернуться домой, если они разрешат следить за ними с помощью браслета-трекера, который прикреплен на запястье. Браслет будет следить за передвижением пациентов и передавать данные в больницу.

«Первоначально мы использовали этот принцип для геолокации оборудования, такого как кровати и носилки», — сообщает Франсуа Иоахим, старший исполнительный директор медицинских операционных блоков больницы Amiens-Picardie. Инновационная система позволяет просматривать каждый шаг пациента. Также о передвижении пациентов могут быть уведомлены по SMS их родственники.

Сообщается, что данная разработка позволит лечащему персоналу повысить эффективность своей работы. Например, визуальные и звуковые сигналы на экране сообщат врачу, что один из его пациентов уходит и что он должен подписать выписку.