Челябинск, , 16:13 — REGNUM В Челябинске избрана мера пресечения гендиректору местного авиапредприятия Андрею Осипову. Он отправлен под домашний арест, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

На такой мере настояли следователи. Прокуратура поддержала это ходатайство. В изоляции от общества руководитель пробудет до 1 мая.

По данным следствия, Осипову вменяют мошенничество. Следователи полагают, что он поручил подчинённому инсценировать и оформить фиктивное ДТП, чтобы получить страховую выплату за повреждённый им автомобиль. В итоге страховая компания перевела за ремонт машины более 170 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа причина задержания директора аэропорта Челябинска