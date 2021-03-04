Париж, , 16:11 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон провел совещание по санитарным протоколам, которые позволят в дальнейшем вновь открыть рестораны и культурные места. Об этом сообщает 3 марта Le Parisien,

В среду, 3 марта, президент провёл совещание министров, где обсуждались будущие санитарные протоколы и нормы, которые будут распространены после снятия ограничений.

Эммануэль Макрон «Мы должны подготовить, организовать открытие музеев, ресторанов, залов, фестивалей, баров и т. д».

Макрон поручил каждому министру предоставить предложения по санитарным протоколам, например: установка QR-кодов перед барами; введение санитарных пропусков, собирающих результаты тестов; датчики на стадионах; новое приложение для отслеживания телефона и т. д. На следующем этапе эти предложения будут согласовываться с корпорациями и крупным бизнесом.

Эммануэль Макрон «Мы хотим, чтобы люди поняли, ради чего нужно пожертвовать следующими неделями, которые будут сложными. Но для этого нужно показать людям, что в этом есть смысл, что есть выход и его готовят».

Со своей стороны, министры считают важным, чтобы рестораторы, «когда им скажут, что они открываются, были уверены, что через несколько недель их заведения повторно не закроют».