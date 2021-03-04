Екатеринбург, , 16:12 — REGNUM УФАС по Свердловской области вынесло предупреждение региональному оператору по обращению с мусором, компании «Рифей». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления.

Мусорная реформа Иван Шилов © ИА REGNUM

Антимонопольщики обнаружили, что компания навязывала местному предпринимателю, подавшему жалобу, невыгодные условия по вывозу твёрдых бытовых отходов. Выставлялись счета за услуги, которые не были оказаны.

В проекте договора на оказание услуг была указана лишь часть мусорных площадок, на которые подавал заявку предприниматель. Это можно трактовать как уклонение или отказ от заключения договора, считают в ФАС.

Компании вынесено предупреждение о необходимости отозвать выставленные счета в адрес предпринимателя с августа за октябрь 2020 года, договор же должен быть приведён в соответствие с формой типового договора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратуру попросили проверить процедуру замера мусора в Свердловской области.

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