Екатеринбург, 4 марта, 2021, 16:12 — ИА Регнум. УФАС по Свердловской области вынесло предупреждение региональному оператору по обращению с мусором, компании «Рифей». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная реформа

Антимонопольщики обнаружили, что компания навязывала местному предпринимателю, подавшему жалобу, невыгодные условия по вывозу твёрдых бытовых отходов. Выставлялись счета за услуги, которые не были оказаны.

В проекте договора на оказание услуг была указана лишь часть мусорных площадок, на которые подавал заявку предприниматель. Это можно трактовать как уклонение или отказ от заключения договора, считают в ФАС.

Компании вынесено предупреждение о необходимости отозвать выставленные счета в адрес предпринимателя с августа за октябрь 2020 года, договор же должен быть приведён в соответствие с формой типового договора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратуру попросили проверить процедуру замера мусора в Свердловской области.