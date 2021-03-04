Джакарта, , 16:05 — REGNUM Уровень бедности среди детей в Индонезии увеличится, по оценкам ЮНИСЕФ, если в 2021 году прекратится выплата социальной помощи, сообщает Antara.

Число индонезийских детей, живущих в бедности, может вырасти до двух миллионов в 2021 году.

По данным исследования, около 30% из 12 216 домохозяйств, участвовавших в опросе, обеспокоены тем, что не смогут прокормить свои семьи.

Опрос, проведенный в октябре-ноябре 2020 года, показал, что 51,5% домохозяйств не имеют сбережений, которые можно было бы использовать в качестве резервного фонда. Некоторым детям пришлось начать работать, чтобы сводить концы с концами.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии назвал четыре направления по восстановлению экономического роста в 2021 году.

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