Калуга, 4 марта, 2021, 16:07 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 98 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 4 марта. Днём ранее, 3 марта, в регионе было зарегистрирован 101 случай.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 30 тыс. 220 человек, 2046 человек находятся на лечении, 27 тыс. 913 человек выздоровели, 261 человек умер.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (428), в Обнинске (174), Боровском (128) и Малоярославецком (115) районах.