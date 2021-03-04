Москва, , 16:03 — REGNUM В понедельник, 9 марта, в столицу России вернется «настоящая зима» — мороз до — 13 °C и небольшой снегопад. Об этом 4 марта сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит – трансляция»

«Дальнейшее похолодание, очень существенное, произойдет 9 марта, причем заметное. Это будет такая зима настоящая: облачно с прояснениями, небольшой снег», — заявил он.

Также синоптик уточнил, что днем 9 марта в Москве температура воздуха составит −8… −13 °C, а в ночь на 10 марта — −14… −19 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что зима 2020−2021 годов в Москве оказалась теплее средних многолетних значений.