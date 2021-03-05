Москва, , 05:13 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что глупо рассматривать возможность слияния России и Белоруссии, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 4 марта в социальной сети Facebook.

«В коммуналке Лукашенко порекомендовал оставить перегородки. Пусть шесть метров, но свои», — шутит Владислав С.

Многие пользователи не согласились с главой Белоруссии. Люди уверены, что народы обеих стран стремятся стать единым целым, а Лукашенко лишь только мешает этому.

«Ну и зря. Зачем противиться очевидному желанию людей? Есть риск остаться в дураках», — поделился своим мнением Oleg P.

Некоторые комментаторы предположили, что если Лукашенко не изменит своё отношению к вопросу слияния России и Белоруссии, то он может, в конце концов, остаться один на один со своими противниками и ему никто не поможет.

«Чудак этот бывший колхозник А. Лукашенко, честное слово. Думает, что всех перехитрил и объехал на кривой козе. Уйдет В. Путин, никто в РФ его поддерживать не собирается. И свои люди его снесут, не поморщатся. Никому он не нужен скоро станет, даже своим силовикам», — считает Николай В.

Часть людей считает, что главе Белоруссии необходимо сказать спасибо России за помощь в тяжёлый политический момент и всё-таки уступить желанию народов объединиться.

«Лукашенко чудом пронесло. Свой дом не только иметь, но и защищать надо. Опять забыл, с помощью какой страны остался у власти и защитил этот свой дом. Иначе, даже трудно представить, где бы сейчас был. А теперь его несёт выше. Явно, манией величия страдает», — написал Алексей Н.

Напомним, 2 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что мир настолько изменился, что глупо всерьёз рассматривать возможность слияния России и Белоруссии.