Москва, , 15:58 — REGNUM Колебания российского рубля пока не впечатляют. «Россиянин» почти не меняется 4 марта днем на Московской бирже, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«При этом волатильность в нефти снова увеличилась, инвесторы наблюдают за проходящими в эти дни совещаниями различных комитетов ОПЕК и ОПЕК+. Баррель Brent к середине сессии стоит $63,57.

Однако доллар снова укрепляется на мировом валютном рынке, что, так или иначе, долго быть учтено и в рублевых парах тоже.

Доллар днем балансирует около 73,57 руб. и способен двигаться в пределах 73,40−74,40 руб. Евро стоит 88,65 руб., но очень быстро вернется в проторгованный коридор 89−91 руб.

В целом же в рублевых парах сейчас почти ничего не происходит, рынок явно увяз в своей собственной истории», — считает эксперт.

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