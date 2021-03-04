Иерусалим, , 16:05 — REGNUM В Израиле за минувшие сутки выявили 4134 новых случая заражения коронавирусом, днем ранее этот показатель составлял 4265, а 2 марта — 4624. Об этом 4 марта сообщает министерство здравоохранения.

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По данным министерства, за сутки в стране были проведены 82 670 тестов, из них положительными оказались 5,2%. Сутками ранее из 91 122 тестов позитивными были 4,8%.

В общей сложности с начала пандемии в Израиле выявили 791 319 случаев заражения. В больницах находятся 1149 человек, сутками ранее их было 1195. В тяжелом состоянии находятся 699 человек, на 18 меньше, чем 3 марта. В критическом состоянии остается 261 человек (сутками ранее было 266). 18 человек умерли, доведя число смертей до 5815.