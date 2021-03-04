Ташкент, , 15:57 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о государственной поддержке животноводов и птицеводов, сообщает 4 марта агентство Kun.uz.

Фермерам разрешили пользоваться гарантией фонда по новым кредитам до полного погашения их задолженности по кредиту. С 1 января 2021 по 1 января 2024 года на 50% снижена ставка по налогу на имущество, земельному налогу, и налогу за пользование водными ресурсами.

Кроме того, до 1 апреля 2021 года из резервного фонда правительства Узбекистана будет выделено 3 млрд сумов ($286 млн). Средства направят на оснащение оборудованием лабораторий по анализу кормов скота, птицы и рыбы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта президент Узбекистана подписал постановление о государственной поддержке производителей электротехнического и электробытового оборудования.

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