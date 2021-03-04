Москва, , 15:56 — REGNUM Участники встречи президента РФ Владимира Путина с волонтерами, посвященной по случаю года Общероссийской акции #МыВместе рассказали Владимиру Путину о проекте «Тренер».

Проект, рассчитанный на несовершеннолетних 14−17 лет, сформировался весной, когда так называемые «трудные подростки» присоединились к группам быстрого реагирования «Молодёжки ОНФ» для помощи врачам в переоборудовании больниц под ковид — госпитали. Группы работали в десяти клиниках Москвы, а также 49-ти регионах страны, оказав помощь в 183-х клиниках. О сути проекта президенту страны рассказал руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

«Мы вместе с парнями занимаемся спортом, смотрим кино, бабушкам помогаем, добрые дела делаем. Тренер для них — человек, который всегда рядом: во дворе, на улице, в зале. С которым можно посоветоваться. Не нужно делить детей на хороших и плохих, трудных или простых. Важно «поймать» их, когда они «на распутье» и личным примером показать, что добро всегда лучше, чем зло. И наш проект «Тренер» — как раз об этом: чтобы жить по совести. Помогать, если можешь. Чувствовать ответственность за то, что ты делаешь. Они вот, знают, что тренировку можно и пропустить, но, если бабушке подшефной обещал приехать и забор починить — надо выполнять. Убежден, Владимир Владимирович, проект «Тренер» изменит жизнь ребят, кто немного потерялся в жизни. Эти парни — они крутые и настоящие!» — рассказал Игорь Кастюкевич.

«Сейчас, когда Вы говорили о том, как складывалась Ваша работа, я подумал о том, что по-настоящему хорошее, настоящее, востребованное дело, оно сразу порождает цепочку позитивных последствий. То, что к Вам пришли такие ребята — в этом ничего удивительного нет. Они ведь с определенным характером, я это по себе знаю, во дворе вырос. Лучше молодых людей занимать «позитивным контентом», как сейчас говорят. Давать им возможность развиваться для того, чтобы они могли стать успешными в жизни», — отметил Владимир Путин.

Идея проекта «Тренер» президенту понравилась. Ранее, на коллегии МВД Глава Государства назвал тревожным сигналом статистику, по которой каждое 4-е преступление, совершенное подростками, классифицируется как тяжкое или особо тяжкое. Проект «Тренер» как раз рассчитан на социализацию ребят, которые оказались в непростой жизненной ситуации.

«Ребята, которые включены в работу, они понимают, что нужны государству. Что они полезны», — добавил Игорь Кастюкевич.

«И это благодаря Вашей работе, Вы включили их в эту работу и за это большое спасибо. Для нас дети — безусловная ценность! Всегда проблема, когда молодой человек, подросток, не может определиться: чем ему заниматься, чем он должен заниматься, где реальные истинные ценности. Но, как правило, это не его проблема — а взрослых и общества», — подчеркнул Владимир Путин.

Проект «Тренер» работает в Свердловской, Брянской и Омской областях. Планируется увеличить количество регионов присутствия до 30-ти.

На встрече по случаю года Общероссийской акции #МыВместе участники делились успешными практиками, наработанными в период пандемии. В диалоге с Владимиром Путиным общественники обсудили работу в красных зонах больниц, меры помощи и поддержки ветеранов, вопросы вакцинации, совместную работу врачей и волонтеров, социализацию подростков в различных жизненных ситуациях, работу с особыми детьми, участие бизнеса в добровольческих программах и проектах. Глава Государства поблагодарил каждого, кто участвовал в акции #МыВместе за работу, поддержку людей и своевременные действия.

«Сама идея объединения будет создавать фундамент для дальнейшего развития страны. Надеюсь, Вы эту работу не оставите! Она обогащает. Вас самих обогащает. Эта работа — один из самых действенных и ярких способов самореализации, самовыражения и самоутверждения. В самом хорошем смысле слова. И то, что Вы себя нашли в этом — очень здорово! Я Вас поздравляю и желаю всего самого доброго», — сказал Владимир Путин.