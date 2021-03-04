Москва, 4 марта 2021, 15:56 — REGNUM Участники встречи президента РФ Владимира Путина с волонтерами, посвященной по случаю года Общероссийской акции #МыВместе рассказали Владимиру Путину о проекте «Тренер».
Проект, рассчитанный на несовершеннолетних 14−17 лет, сформировался весной, когда так называемые «трудные подростки» присоединились к группам быстрого реагирования «Молодёжки ОНФ» для помощи врачам в переоборудовании больниц под ковид — госпитали. Группы работали в десяти клиниках Москвы, а также 49-ти регионах страны, оказав помощь в 183-х клиниках. О сути проекта президенту страны рассказал руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич.
«Сейчас, когда Вы говорили о том, как складывалась Ваша работа, я подумал о том, что по-настоящему хорошее, настоящее, востребованное дело, оно сразу порождает цепочку позитивных последствий. То, что к Вам пришли такие ребята — в этом ничего удивительного нет. Они ведь с определенным характером, я это по себе знаю, во дворе вырос. Лучше молодых людей занимать «позитивным контентом», как сейчас говорят. Давать им возможность развиваться для того, чтобы они могли стать успешными в жизни», — отметил Владимир Путин.
Идея проекта «Тренер» президенту понравилась. Ранее, на коллегии МВД Глава Государства назвал тревожным сигналом статистику, по которой каждое 4-е преступление, совершенное подростками, классифицируется как тяжкое или особо тяжкое. Проект «Тренер» как раз рассчитан на социализацию ребят, которые оказались в непростой жизненной ситуации.
Проект «Тренер» работает в Свердловской, Брянской и Омской областях. Планируется увеличить количество регионов присутствия до 30-ти.
На встрече по случаю года Общероссийской акции #МыВместе участники делились успешными практиками, наработанными в период пандемии. В диалоге с Владимиром Путиным общественники обсудили работу в красных зонах больниц, меры помощи и поддержки ветеранов, вопросы вакцинации, совместную работу врачей и волонтеров, социализацию подростков в различных жизненных ситуациях, работу с особыми детьми, участие бизнеса в добровольческих программах и проектах. Глава Государства поблагодарил каждого, кто участвовал в акции #МыВместе за работу, поддержку людей и своевременные действия.