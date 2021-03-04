Подгорица, , 16:16 — REGNUM Сербия «удивительным образом продолжает работать себе же в ущерб, распространяя ненависть к Черногории и всему черногорскому». Об этом, как передает черногорское новостное агентство RCTG, заявил 4 марта президент Черногории Мило Джуканович на пресс-конференции.

По его словам, отношения между двумя странами сейчас находятся на самом низком уровне.

«Сербия невероятно упорно работает себе же в ущерб. Не нужно это доказывать, я занимаюсь политикой уже на протяжении 30 лет. Я пережил девяностые годы, план Z-4, который предлагался Хорватии, планы, которые были предложены Боснии и Герцеговине, переговоры Рамбуйе по Косово. Все эти инициативы были отвратительно, грубо и нагло отвергнуты и все это кончилось серьезными потерями для Сербии и для тех, кто был творцами такой политики в Сербии. Поэтому я не сомневаюсь, что эта политика сегодня, по моему мнению, является политикой распространения ненависти к нашей стране», — отметил Джуканович.

По его словам, то, что официальный Белград делал в девяностые годы 20 века по отношению к Хорватии, Боснии и Герцеговине, Косово, сегодня «он творит против Черногории».

»Я уже говорил это моим собеседникам в Белграде, когда происходили события вокруг закон о свободе вероисповедания», — подчеркнул Джуканович.