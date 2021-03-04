Волгоград, , 16:06 — REGNUM По подозрению в покушении на сбыт наркотических средств задержаны двое жителей Волжского Волгоградской области. У мужчин изъяли 49 свёртков с различными сильнодействующими запрещёнными веществами, сообщили ИА REGNUM 4 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Автомобиль ВАЗ 2106 на посту «Плотина ГЭС» остановили оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков и инспекторы ДПС. У 32-летнего и 35-летнего жителей Волжского в ходе личного досмотра изъяли 49 свёртков, приготовленных к закладкам. Экспертиза показала, что в них находились три вида сильнодействующих наркотиков общей массой более 111 граммов.

Подозреваемые на протяжении нескольких месяцев раскладывали по тайникам мелкие партии запрещённых средств. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время мужчин заключат под стражу.