Харьков, Украина, 4 марта 2021, 16:26 — REGNUM В Харьковской области Украины задержали мужчину, у которого семь человек могли находиться в трудовом рабстве. Об этом сообщила 4 марта пресс-служба Национальной полиции области.
По информации правоохранителей, 62-летний подозреваемый арендовал дом в селе Чернетчина. В нём, по версии следствия, мужчина поселил представителей незащищённых слоёв населения — бездомных, несовершеннолетних из неблагополучных семей, а также людей, страдающих различными зависимостями. Мужчина мог использовать рабский труд потерпевших с выгодой для себя.
3 марта полиция освободила семь человек — пятерых мужчин и двух женщин. По предварительным данным, они привлекались к принудительному труду, в частности к вырубке леса, жили в условиях антисанитарии и не получали никакой зарплаты.
Напомним, ранее в Дании полиция выявила подпольную табачную фабрику, на территории которой были задержаны граждане Польши и Украины.