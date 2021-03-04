Харьков, Украина, , 16:26 — REGNUM В Харьковской области Украины задержали мужчину, у которого семь человек могли находиться в трудовом рабстве. Об этом сообщила 4 марта пресс-служба Национальной полиции области.

По информации правоохранителей, 62-летний подозреваемый арендовал дом в селе Чернетчина. В нём, по версии следствия, мужчина поселил представителей незащищённых слоёв населения — бездомных, несовершеннолетних из неблагополучных семей, а также людей, страдающих различными зависимостями. Мужчина мог использовать рабский труд потерпевших с выгодой для себя.

«С целью продуктивного функционирования «бизнеса», злоумышленник выполнял функции охранника, следил за соблюдением порядка, распределял между работниками обязанности по уборке, готовке пищи и выполнению другой бытовой работы на территории домовладения», — рассказали в пресс-службе полиции.

3 марта полиция освободила семь человек — пятерых мужчин и двух женщин. По предварительным данным, они привлекались к принудительному труду, в частности к вырубке леса, жили в условиях антисанитарии и не получали никакой зарплаты.

«Пострадавшим оказали помощь и поместили в Харьковский городской центр реинтеграции бездомных лиц. Следователи устанавливают их полные анкетные данные», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Дании полиция выявила подпольную табачную фабрику, на территории которой были задержаны граждане Польши и Украины.