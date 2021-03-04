Кишинёв, 4 марта, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Председатель «Партии социалистов» Игорь Додон поддержал решение Конституционного суда (КС) Молдавии при рассмотрении запроса президента республики Майи Санду о праве назначать новых министров во временном правительстве. Об этом лидер ПСРМ написал в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«КС снова поставил президентуру на место и не разрешил Майе Санду нарушать конституцию, менять министров и назначать других по своему желанию в условиях и.о. правительства», — написал Додон.

Он также поддержал решение КС отменить запрет на назначение во временном правительстве на вакантные должности руководителей второго и третьего уровня.

Напомним, после отставки премьер-министра Молдавии Иона Кику в декабре 2020 года правительство республики считается временным, пока не будет назначен его новый глава. Нового премьер-министра Молдавии назначить не получается из-за разногласий президента и парламентского большинства.