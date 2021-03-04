Москва, , 16:07 — REGNUM Россия призывает США не только на словах, но и на деле отказаться от вмешательства в дела других государств. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 4 марта на брифинге, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена об отказе от силового навязывания демократии.

«Мы призываем госдеповскую команду не на словах, а на деле отказаться от попыток вмешиваться во внутренние дела других стран», — сказала Захарова.

Она отметила, что заявленные благие цели останутся всего лишь декларацией, если Вашингтон не будет учитывать и уважать интересы партнёров. Российская сторона будет следить за воплощением слов Блинкена в жизнь и поддерживать американских коллег «в их дрейфе в сторону конструктива и реалистичности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США заявил, что политика насаждения демократии, которую практиковал Вашингтон, не только не сработала, но и обернулась потерей доверия к США. Администрация президента Джо Байдена более не будет продвигать демократию насильственными методами.

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