Москва, , 16:00 — REGNUM Правительство РФ планирует расширить территорию государственного природного заповедника «Утриш» в Краснодарском крае, сообщила вице-премьер Виктория Амбрамченко.

Площадь заповедника увеличат более чем на 1 330 га за счет отнесения к его территории земель лесного фонда и водного фонда — прилегающей акватории Черного моря. Таким образом, площадь заповедника с учетом расширения увеличится на 1 330,76 га и составит 11 338,76 га.

В результате «Утриш» будет представлять собой единый природный комплекс и станет единой заповедной территорией с самым большим охраняемым участком акватории Черного моря в границах России.

Проблемой для заповедника является антропогенное окружение, отметила Абрамченко, это расположение между приморскими городами Анапа и Новороссийск, близость иных населенных пунктов, интенсивно использующихся туристами в курортный сезон, а также транспортных узлов — аэропорта, железнодорожных вокзалов Анапы и Новороссийска.

Особого сбережения и защиты государства и общества требуют популяции 16 видов птиц, 7 видов млекопитающих и 10 видов пресмыкающихся, включенных в Красную книгу Российской Федерации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в администрации Краснодарского края в сентябре 2020 года заявили о создании еще двух особо охраняемых природных территорий.

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