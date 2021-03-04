Москва, , 15:52 — REGNUM В России в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать более 14 тыс. км дорог, сообщили в Росавтодоре.

На реализацию проекта выделено порядка 48 млрд руб. Также правительство РФ приняло решение о выделении дополнительных 100 млрд рублей на строительство дорог в регионах России, из них на мероприятия нацпроекта направят 53,8 млрд рублей.

В 2020 году в 83 субъектах РФ благодаря нацпроекту отремонтировано, реконструировано и построено более 16 тыс. км дорог. Работы проводились более чем на 7 тыс. объектах.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Подмосковье запланирован ремонт более 1,6 тыс. участков автомобильных дорог.

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