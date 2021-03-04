Москва, , 15:53 — REGNUM В период с 8 по 12 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с рабочим визитом ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар. Об этом 4 марта сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В период с 8 по 12 марта глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров совершит визит в Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Саудовская Аравия и Государство Катар», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия рассчитывает, что выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в скором времени удастся вернуть в изначальные рамки.