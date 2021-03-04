Москва, , 15:54 — REGNUM Стоимость жилья в 2021 году продолжит свой рост. Об этом 4 марта заявил член генерального совета «Партии Роста» Дмитрий Панов.

«На сегодняшний день на цену квартир, если мы говорим о первичном рынке жилья, влияет множество факторов, главные из которых — это ипотечные ставки, строительная себестоимость, а также баланс спроса и предложения», — сказала Панов.

По его оценке, эти факторы будут работать на дальнейшее повышение цен в 2021 году. Продолжение действия программы льготного ипотечного кредитования продолжит стимулировать повышенный спрос на новостройки.

При этом объём нового выводимого на рынок жилья застройщиками уже недостаточно для удовлетворения возросшего спроса. К тому же из опубликованных Росстатом сведений следует, что за прошедший год рост цен на строительные материалы составил 6,3%. Это также негативно влияет на цену квадратного метра недвижимости.

«С другой стороны, инфляцию на рынке жилищного строительства сдерживает падение реальных доходов населения, которое по итогам 2020 года составило 3,5%. С учетом этого есть основания полагать, что за первое полугодие 2021 года цена «квадрата» на первичном рынке может вырасти на 5−7%, однако во втором полугодии, по мере сворачивания программы льготной ипотеки и постепенного восстановления предложения, следует ожидать некоторого замедления ценовой динамики — на уровне 2−3% по третьему-четвертому кварталам 2021 года», — спрогнозировал Панов.

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