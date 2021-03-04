Джакарта, , 15:52 — REGNUM По состоянию на 4 марта 2021 года от коронавируса в Индонезии привились 2 286 123 жителя, что составляет 5,67% от цели правительства, сообщает Detik.

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В ходе второго этапа вакцинации в Индонезии прививку сделали 1 646 685 медиков, 479 119 государственных служащих и 1676 пожилых людей.

Вторую дозу вакцины против коронавируса получили 1 468 764 человек, среди которых более миллиона медиков, почти 2000 государственных служащих и двое пожилых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии сначала пандемии выявили 1,3 млн носителей коронавируса.

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