Уфа, 4 марта 2021, 15:57 — REGNUM Башкирский геопарк «Торатау» вошел в список 16 претендентов на включение в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО в 2021 году. Об этом 4 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.
По его словам, заявку по «Торатау» руководство региона подало в ноябре прошлого года.
Он также отметил, что результаты будут известны к концу текущего года после визита в геопарк международных экспертов. В случае принятия положительного решения, «Торатау» будет включен в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.
Глава республики напомнил, что ранее геопарк «Янган-Тау» официально вошел во всемирную сеть ЮНЕСКО.
Хабиров пояснил, что для руководства Башкирии это является не только престижем в туристической сфере, но и возможностью развивать экономику.
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