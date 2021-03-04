Уфа, , 15:57 — REGNUM Башкирский геопарк «Торатау» вошел в список 16 претендентов на включение в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО в 2021 году. Об этом 4 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, заявку по «Торатау» руководство региона подало в ноябре прошлого года.

«Среди всех заявок из России наша стала единственной, прошедшей предварительный отбор. Мы крайне признательны за поддержку и участие в продвижении нашего геопарка в международных инстанциях Министерству иностранных дел России и лично Сергею Викторовичу Лаврову», — сообщил Хабиров.

Он также отметил, что результаты будут известны к концу текущего года после визита в геопарк международных экспертов. В случае принятия положительного решения, «Торатау» будет включен в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.

«Это будет вторая территория не только в республике, но и России в целом, наделëнная высочайшим международным статусом. А главное — станет хорошим заделом для развития южных территорий республики», — отметил он.

Глава республики напомнил, что ранее геопарк «Янган-Тау» официально вошел во всемирную сеть ЮНЕСКО.

«Наша задача — сделать республику местом притяжения международного туризма», — отметил он.

Хабиров пояснил, что для руководства Башкирии это является не только престижем в туристической сфере, но и возможностью развивать экономику.

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