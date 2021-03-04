Сеул, , 16:21 — REGNUM В 2020 году общая доля компаний Южной Кореи на мировом автомобильном рынке составила 7,5%, что соответствует показателю 2019 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад Корейской ассоциации предприятий автомобилестроительной промышленности (KAMA), в котором представлены информация по продажам в семи регионах.

Эксперты отмечают, что укрепление позиций южнокорейских производителей в сегменте автомобилей с высокой добавленной стоимостью (внедорожники и электромобили) никак не повлияли на изменение показателя.

Между тем, продажи автомобилей южнокорейского производства на китайском рынке сократились на 30%. Однако доля южнокорейских авто на рынке США выросла на 0,6%, в ЕС — на 0,3%, в Индии — на 4,4%.

В топ-5 стран-лидеров по доле на мировом автомобильном рынке также вошли Япония (25,8%), США (18,6%), Китай (14,8%).