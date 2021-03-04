Москва, , 15:50 — REGNUM Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в феврале не выявило ни одного нарушения антидопинговых правил. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе агентства.

Отмечается, что в феврале РУСАДА не выявило возможных нарушений антидопинговых правил, тогда как в январе было открыто четыре дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году инспекторы РУСАДА выявили 108 возможных нарушений. В 2019 году таких случаев было 202, в 2018-м — 146.

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