Тюмень, 4 марта, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Популярный тюменский этнофестиваль «Небо и земля» в 2021 году пройдёт в традиционном формате в последний раз. Об этом сообщили организаторы #Этнофест2021 в социальных сетях.

Www.instagram.com/etnofest.tmn/ Screenshot

В аккаунте фестиваля в сети Instagram организаторы мероприятия провели пресс-конференцию, на которой пояснили, что С 2018 года находятся в большом финансовом минусе. И если ранее им удавалось покрыть долги на собственные средства, то из-за отмены фестиваля в 2020 году минус стал больше в десятки раз.

«Но мы верим, что 13-й фестиваль в 2021 году получится. Мы хотим сделать #Этнофест2021 очень душевным, сильным на события: в нем каждый день будут общие объединяющие мероприятия: праздники, перфомансы, карнавал, и конечно праздник красок Холи. Будет свежая яркая музыка!», — обещают организаторы финального фестиваля «Небо и земля».

Бренд этнофестиваля «Небо и Земля», который существует с 2007 года, сохраняется. Под ним будут рождаться новые аутентичные проекты, семейные и детские программы, музыкальные события, ретриты — в том числе и в поселении «Родное». Также будет развиваться и экополис «Фестивальный», где появятся новые постройки, реализуются новые идеи круглогодичных событий.