Чебоксары, , 15:48 — REGNUM Столицу Чувашии сегодня, 4 марта, накрыла сильная метель. При этом очевидцы сообщают о грозовых раскатах и молнии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Во время снегопада Наталия Николаева © ИА REGNUM

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Около 14:30 в Чебоксарах началась сильная метель, набрав полную силу к 15:00. В городе резко ухудшилась видимость, валил мокрый снег и казалось, что на Чебоксары спустился густой туман.

Очевидцы сообщают, что слышали гром и видели, как в небе сверкали молнии. К 15:30 метель стихла, снегопад практически прекратился, начало выглядывать солнце.

Автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов отмечает, что первая весенняя гроза, которая обычно бывает «в начале мае», возможна и в марте, так как зима отступает перед весной и «появились кучево-дождевые облака».

Ранее синоптик-любитель отмечал, что 4 марта в республике прогнозируется шквалистый ветер с порывами до 18 м/с, Чувашию накроют снегопады. При этом будет тепло: в целом ожидается +3 градуса.