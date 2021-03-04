Киев, , 15:47 — REGNUM Глава правительства Украины Денис Шмыгаль не видит «острой необходимости» в увольнении главы правления «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева и переформатировании наблюдательного совета энергетической госкомпании.

Об этом он заявил на пресс-конференции сегодня, 4 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее стало известно, что и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко просит правительство уволить Коболева и переформатировать наблюдательный совет «Нафтогаза». Основанием для увольнения Витренко назвал невыполнение показателей по добыче газа в 2020 году и нарушения на 75,5 млрд грн в работе «Нафтогаза», которые обнаружила госаудитслужба.

Шмыгаль заявил, что расценивает требование и.о. министра энергетики исключительно как сигнал «Нафтогазу» об улучшении работы. Премьер добавил, что уволить руководство «Нафтогаза» так как хочет Витренко «невозможно технически».

«И я хочу сказать, что не вижу на сегодняшний день острой необходимости, острых причин увольнения руководителя «Нафтогаза» и наблюдательного совета», — добавил премьер.

ИА REGNUM напоминает, что в конце марта прошлого года правительство Украины поддержало предложение наблюдательного совета «Нафтогаза» продлить полномочия главы правления компании Андрея Коболева на 4 года. Менеджер является одним из долгожителей украинской политики и занимает свой пост с 2014 года.