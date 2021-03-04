Москва, , 15:46 — REGNUM Строительство газопровода «Северный поток — 2» продлено до третьей декады сентября 2021 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на оператора проекта.

Ранее предполагалось, что укладку труб газопровода закончат до конца апреля. Теперь назван новый срок — 21 сентября.

Оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что к работам позже присоединится трубоукладчик «Академик Черский», который направлен в район Калининграда для проведения испытаний. Укладывать трубы судно будет в исключительной экономической зоне Дании.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта «Академик Черский» вышел из германского порта Висмар и направился «в открытое море». Газопровод в настоящее время строит в датских водах трубоукладчик «Фортуна».

Читайте также: Немецкая Uniper завершила вложения в проект «Северный поток — 2»