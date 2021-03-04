Москва, , 15:46 — REGNUM Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико считает, что по ключевым параметрам прохождения эпидемии Россия показала очень хороший результат.

«Окончательная победа над коронавирусной инфекцией еще впереди, но сегодня мы можем говорить о том, что наша страна, Россия, прошла пик пандемии с меньшими потерями, чем США, большинство стран Европы. По всем ключевым параметрам прохождения эпидемии мы показали очень хороший результат. Это сочетание оперативных и эффективных управленческих решений с одной стороны, и с другой — высокой готовности системы здравоохранения. Российская централизованная модель управления медициной. сохранившаяся еще со времен Николая Семашко, оказалась более устойчивой к кризисным ситуациям. С самого начала была выбрана единственно оправданная стратегия спасения жизни граждан. И выбранная система действий и решений стала основным фактором успеха. Что я здесь отметил бы? Это заблаговременное планирование медицинских мероприятий — мы начали их проводить еще тогда, когда случаев коронавирусной инфекции еще не было на территории нашей страны», — рассказал Николай Брико в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Очень важна так же была личная вовлеченность президента России Владимира Путина в принятие решений вместе с специалистами — эпидемиологами, вирусологами. И я хотел бы отметить, что полномочия по принятию решений были очень разумно делегированы регионам», — подчеркнул он.

«И кроме того, очень важный момент — солидарность российского общества и коллективной ответственности граждан. Огромную роль ходе акции «Мы вместе» сыграли волонтеры. Некоммерческие организации, добровольцы решали множество проблем пожилых людей, многодетных семей, людей с ослабленным здоровьем. Это был уникальный пример консолидации общества. И это неоднократно подчеркивал в своих выступлениях президент России, эта тема очень близка ему лично», — завершил свой комментарий главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ.

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