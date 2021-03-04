Москва, , 15:48 — REGNUM Заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что Россия не будет стучаться в постоянно закрытую дверь США, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 4 марта в социальной сети Facebook.

«Да даже, если и откроют дверь США, надо сто раз подумать, что за дверью», — считает Ирина Л.

Многие пользователи поддержали позицию Матвиенко. По их видению, Соединённые Штаты не оставляют России шансов наладить отношения, поэтому от таких попыток следует отказаться.

«Правильно говорит Матвиенко! Если они нас не хотят видеть, то зачем к ним ломиться?», — задаётся вопросом Elnur E.

Некоторые комментаторы предположили, что российская власть не откажется от попыток наладить связь с США, просто делать она это будет более искусно.

«А как будете? Тихонько через заднюю дверь заползать?», — пишет Mikhail A.

Нашлись и те, кто призвал руководство России впредь забыть о дружбе с Вашингтоном и осознать, что отношения с этой страной противоречат интересам Российской Федерации.

«Когда же власть предержащие в России перестанут заискивать перед франсе, англе, америке и т.д., и начнут уважать собственный народ?», — написала Наталия Б.

Напомним, 2 марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в интервью РИА Новости о том, что Россия не будет стучаться в постоянно закрытую дверь США.