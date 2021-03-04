Стокгольм, , 15:45 — REGNUM Начало процедуры экспертизы российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств (EMA) — это очень долгожданное событие. Об этом 4 марта в ходе брифинга заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

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Представитель ВОЗ подчеркнул, что Россия имеет большой и успешный опыт в разработке вакцин.

«Мы считаем, что это хорошая новость, — отметил Клюге. — Мы отчаянно нуждаемся в расширении нашего портфеля вакцин, поэтому я считаю это очень долгожданным событием».

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) начал экспертизу российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Соответствующее решение было принято в структуре ЕС с учётом итогов лабораторных и клинических исследований «Спутника V» на взрослых.

Известно, что агентство проанализирует соответствие вакцины на соответствие установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству.