Краснодар, , 15:45 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» вернёт защитника Амбруаза Ойонго во французский «Монпелье». Об этом 4 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

Ойонго 22 февраля перешёл в «Краснодар» на правах аренды до конца сезона 2020/21. Он должен был заменить травмированного защитника Кристиана Рамиреса.

Однако в дебютном матче против «Урала» 29-летний футболист получил повреждение крестообразных связок и выбыл из строя минимум на полгода.

«Операция в Барселоне, а потом возвращаемся в «Монпелье». Благодарны «Краснодару», они шикарны — выплатили зарплату до конца сезона», — сказал агент игрока Адриен Дюран.

Ойонго является победителем Кубка африканских наций в составе сборной Камеруна. С 2018 года он играет за «Монпелье», в составе которого провёл 67 матчей и забил три гола.

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