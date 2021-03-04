Новосибирск, , 15:41 — REGNUM Авиакомпания S7 Airlines запускает еженедельные прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Калининград. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского аэропорта «Толмачёво».

"Рейсы будут выполняться с 24 апреля на комфортабельных лайнерах Airbus A320neo по субботам. Со 2 июня по 25 сентября планируется увеличение частоты выполнения рейсов до двух раз в неделю — добавится рейс по средам», — уточнили в воздушной гавани.

Из Новосибирска рейс вылетает в 09:55, в Калининград прибывает в 10:40. Обратно из аэропорта Калининград — в 11:40, в «Толмачёво» прилетает в 21:50.

Отметим, что Калининград — новое направление маршрутной сети новосибирского аэропорта.